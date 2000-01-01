31.05 10:38 MIGnews.com

Галант объяснил, почему нельзя закрывать все школы

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Министр просвещения Йоав Галант прокомментировал решение оставить школы в Израиле открытыми, несмотря на новые случаи заражения коронивирусом COVID-19.С соответствующим заявлением он выступил в эфире "Кан Бет"."Идея закрыть всю систему образования – по мнению всех, кто участвовал во вчерашних дискуссиях – не является хорошей. Если мы сделаем это, дети могут заразить окружающих в других местах", – сказал Галант.Из-за массового распространения коронавируса в школах министерство просвещения подверглось резкой критике со стороны израильтян. Многие считают это следствием того, что школы открылись слишком рано."В целом, мы преодолеваем вирус лучше, чем другие. С одной стороны, мы готовимся к различным сценариям, с другой стороны, мы должны продолжать обычную жизнь", – добавил Галант.