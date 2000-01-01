Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Галант объяснил, почему нельзя закрывать все школы | Фото:31.05 10:38   MIGnews.com

Галант объяснил, почему нельзя закрывать все школы

Министр просвещения Йоав Галант прокомментировал решение оставить школы в Израиле открытыми, несмотря на новые случаи заражения коронивирусом COVID-19.

С соответствующим заявлением он выступил в эфире "Кан Бет".

"Идея закрыть всю систему образования – по мнению всех, кто участвовал во вчерашних дискуссиях – не является хорошей. Если мы сделаем это, дети могут заразить окружающих в других местах", – сказал Галант.

Из-за массового распространения коронавируса в школах министерство просвещения подверглось резкой критике со стороны израильтян. Многие считают это следствием того, что школы открылись слишком рано.

"В целом, мы преодолеваем вирус лучше, чем другие. С одной стороны, мы готовимся к различным сценариям, с другой стороны, мы должны продолжать обычную жизнь", – добавил Галант.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:35
В Израиле резко повысят цены на бензин
11:20
Бней-Брак: воспитательница детсада заражена коронавирусом
11:02
Россия закрепляется на северо-востоке Сирии
10:59
Катар не выйдет из Совета сотрудничества стран Залива
10:48
Работа в MIGNEWS
10:17
Директор Хадасса: Во вспышке виноват минздрав
10:07
Израиль: больницам приказано готовить отделения коронавируса
09:25
Арестованы пятеро суданцев, пытавшиеся прорваться в Израиль
08:43
ВВС Турции убили мирных жителей и членов РПК в Ираке
08:22
Инвалиды перекрыли шоссе Аялон  
08:02
На Израиль надвигается волна жары
07:31
Новые вспышки коронавируса в израильских школах
07:12
Сотни мусульман ворвались на Храмовую Гору  
06:50
Lufthansa получит €9 млрд от правительства Германии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  