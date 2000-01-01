Кейсария открывает новый гостевой центр

В четверг вечером президент Реувен Ривлин торжественно открыл новый гостевой центр в Национальном парке в Кейсарии, который создали в реконструированном подземелье, когда-то служившем подвалом дворца царя Ирода.
По данным издания, стоимость реализации проекта составила 80 миллионов шекелей (22 миллиона долларов).
"Две тысячи лет назад царь Ирод стоял здесь и наблюдал за городом Кейсария", - сказал Ривлин, разрезая ленту на торжественной церемонии. "Кейсария, которую мы видим сегодня, обещает стать такой же великолепной, как и прежде".
Когда-то Кейсария была самым большим городом Древнего Израиля с населением до ста тысяч человек. Сейчас Кейсария является самым посещаемым национальным парком страны, его посещают более 900 000 путешественников в год.
Отмечается, что центр создан рамках расходования средств из гранта в размере 150 миллионов шекелей, полученного от фонда Edmond de Rothschild Foundation и в тесном сотрудничестве с израильскими государственными структурами.
Ожидается, что в парке реализуют много других интересных проектов.