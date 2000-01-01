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Кейсария открывает новый гостевой центр | Фото:31.05 12:45   MIGnews.com

Кейсария открывает новый гостевой центр

В четверг вечером президент Реувен Ривлин торжественно открыл новый гостевой центр в Национальном парке в Кейсарии, который создали в реконструированном подземелье, когда-то служившем подвалом дворца царя Ирода.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, стоимость реализации проекта составила 80 миллионов шекелей (22 миллиона долларов).

"Две тысячи лет назад царь Ирод стоял здесь и наблюдал за городом Кейсария", - сказал Ривлин, разрезая ленту на торжественной церемонии. "Кейсария, которую мы видим сегодня, обещает стать такой же великолепной, как и прежде".

Когда-то Кейсария была самым большим городом Древнего Израиля с населением до ста тысяч человек. Сейчас Кейсария является самым посещаемым национальным парком страны, его посещают более 900 000 путешественников в год.

Отмечается, что центр создан рамках расходования средств из гранта в размере 150 миллионов шекелей, полученного от фонда Edmond de Rothschild Foundation и в тесном сотрудничестве с израильскими государственными структурами.

Ожидается, что в парке реализуют много других интересных проектов.


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