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Социальная сеть удалила страницу конкурса `Мисс Гитлер` | Фото:01.06 02:24   MIGnews.com

Социальная сеть удалила страницу конкурса "Мисс Гитлер"

Администрация популярной российской социальной сети конкурса красоты "Мисс Гитлер 2019", который должен состояться позднее этим летом после обращения израильской группы.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал.

На странице мероприятия на сайте "ВКонтакте" содержались десятки публикаций, восхваляющих идеологию нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Виртуальный конкурс собрал участников из Германии, Италии, России и США, передает канал.

Уже второй год подряд обращения Израиля приводят к удалению страниц, связанных с этим событием.

Согласно отчету канала, интерактивный конкурс, несмотря на очевидную связь с нацизмом, заинтересовал многочисленных красоток из Российской Федерации, Германии, Италии и США, пожелавших рассказать, почему им так нравится Третий Рейх и Адольф Гитлер.
В прошлом году женщины прислали фотографии своих выступлений нацистских салютов, неонацистских митингов или позирования с нацистскими памятными вещами.

По данным израильской неправительственной организации Btsalmo, которая описывает себя как "правозащитная группа с еврейским духом", администрация "ВКонтакте" согласилась удалить страницу после того, как правозащитники обратились с жалобой. Социальные сети сошлись во мнении, что конкуренция нарушает стандарты сообщества сайта против разжигания ненависти.

Как известно, начиная с 2014 года, конкурс ежегодно проводится при поддержке португальской группы.


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