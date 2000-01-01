На странице мероприятия на сайте "ВКонтакте" содержались десятки публикаций, восхваляющих идеологию нацистского лидера Адольфа Гитлера.
Виртуальный конкурс собрал участников из Германии, Италии, России и США, передает канал.
Уже второй год подряд обращения Израиля приводят к удалению страниц, связанных с этим событием.
Согласно отчету канала, интерактивный конкурс, несмотря на очевидную связь с нацизмом, заинтересовал многочисленных красоток из Российской Федерации, Германии, Италии и США, пожелавших рассказать, почему им так нравится Третий Рейх и Адольф Гитлер.
В прошлом году женщины прислали фотографии своих выступлений нацистских салютов, неонацистских митингов или позирования с нацистскими памятными вещами.
По данным израильской неправительственной организации Btsalmo, которая описывает себя как "правозащитная группа с еврейским духом", администрация "ВКонтакте" согласилась удалить страницу после того, как правозащитники обратились с жалобой. Социальные сети сошлись во мнении, что конкуренция нарушает стандарты сообщества сайта против разжигания ненависти.
Как известно, начиная с 2014 года, конкурс ежегодно проводится при поддержке португальской группы.