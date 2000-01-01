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Отрицательная миграция в Иерусалим начала уменьшаться | Фото:31.05 13:45   MIGnews.com

Отрицательная миграция в Иерусалим начала уменьшаться

Согласно отчету, представленному мэру Иерусалима Моше Льву в среду, впервые за десятилетие отрицательные показатели миграции в столицу замедлились.

Об этом пишет The Times of Israel.

В отчете также приведены рекордные показатели занятости среди мужчин-ультраортодоксов, из которых сейчас к рабочему классу присоединились 49%.

Статистический ежегодник Иерусалимского института политических исследований за 2019 год обнаружил, что из города выехало на 6000 жителей больше, чем в 2018 году, по сравнению со средней разницей в 8000 человек за последние десять лет.

"Представленные здесь данные очень впечатляют", - сказал Лион в своем заявлении. "Индустрия высоких технологий стремительно развивается, и темпы роста являются одними из самых высоких в стране".

Еще одно улучшение произошло в туристической отрасли, ведь в прошлом году в Иерусалиме на ночь в гостиницах оставались 4937600 туристов против 3545000 путешественников в 2016 году.

Кроме того, количество технологических предприятий в Иерусалиме в 2018 году увеличилось на 33,8%, что обозначило самые высокие темпы среди всех городов Израиля.


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