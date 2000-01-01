31.05 18:26 MIGnews.com

KFC откроет 100 ресторанов в Израиле

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Несмотря ни на попытки израильского Минздрава бороться с фаст-фудами, ни на прежде неудачные попытки войти на израильский рынок, американская сеть ресторанов быстрого питания KFC в очередной раз откроется в Израиле.Как сообщило бизнес-издание Calcalist, за последние несколько месяцев делегация компании уже трижды посещала Израиль и провела серию встреч потенциальными франчайзи, агентами по недвижимости и поставщиками домашней птицы. По данным портала, планируется открытие 100 фаст-фудов в течение 5 лет.Стоит предполагать, что компания смогла разрешить проблему, которая мешала ей закрепиться в Израиле, а именно рецепт создания кошерных бургеров. Как утверждалось ранее, в панировке для стейков используется молоко, что в сочетании с мясом делает бургеры некошерными, а, по некоторым данным, использование соевого молока меняет запах бургеров.Напомним, что первый (и долгое время единственный) KFC в Израиле был открыт в Тель-Авиве в конце 80-ых годов. В 1993 году бренд возродился при помощи Clal Group и Dor Energy, которые открыли 10 точек быстрого питания, но через 20 лет сеть вновь прекратила свое существование.