Полуголый британец печет торты для своих подписчиц
Британец, проживающий в городе Норидж, который готовит выпечку в полуобнаженном виде, покорил сердца девушек в социальных сетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что 25-летний Мэтт Адлард занялся выпечкой два года назад. Молодой парень публикует видеоролики со своим участием. Британец учит своих зрителей выпекать торты, шоколадные и клубничные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие блюда.
Но самое интересное, что для сьемок британец, который выбрал себе псевдоним "Topless Baker" снимает майку и надевает лишь фартук. За обновлениями на YouTube-канале мужчины следят более 125 тысяч пользователей.