01.06 02:27 MIGnews.com

Полуголый британец печет торты для своих подписчиц

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британец, проживающий в городе Норидж, который готовит выпечку в полуобнаженном виде, покорил сердца девушек в социальных сетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.Отмечается, что 25-летний Мэтт Адлард занялся выпечкой два года назад. Молодой парень публикует видеоролики со своим участием. Британец учит своих зрителей выпекать торты, шоколадные и клубничные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие блюда.Но самое интересное, что для сьемок британец, который выбрал себе псевдоним "Topless Baker" снимает майку и надевает лишь фартук. За обновлениями на YouTube-канале мужчины следят более 125 тысяч пользователей.