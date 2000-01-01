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YouTube 01.06 02:27   MIGnews.com

Полуголый британец печет торты для своих подписчиц

Британец, проживающий в городе Норидж, который готовит выпечку в полуобнаженном виде, покорил сердца девушек в социальных сетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что 25-летний Мэтт Адлард занялся выпечкой два года назад. Молодой парень публикует видеоролики со своим участием. Британец учит своих зрителей выпекать торты, шоколадные и клубничные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие блюда.

Но самое интересное, что для сьемок британец, который выбрал себе псевдоним "Topless Baker" снимает майку и надевает лишь фартук. За обновлениями на YouTube-канале мужчины следят более 125 тысяч пользователей.



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