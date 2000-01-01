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twitter.com/@007 31.05 23:26   MIGnews.com

Скончалась бывшая девушка Джеймса Бонда

В Британии на 76 году жизни ушла актриса Молли Питерс, прославившаяся ролью одной из девушек в фильме "Шаровая молния" про агента 007 Джеймса Бонда.

Об этом сообщается на официальной странице "агента 007" в Twitter.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Фильм "Шаровая молния" вышел в прокат в 1965 году. В картине Молли Питерс сыграла вместе с легендарным Шоном Коннери.

Актриса прославилась и тем, что стала первой девушкой Бонда, которая разделась в кадре.

Из-за этой сцены фильму "Шаровая молния" в Великобритании чуть не был присвоен рейтинг "Только для взрослых", а некоторые сцены с участием актрисы и Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери, пришлось удалить.
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