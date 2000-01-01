31.05 23:26 MIGnews.com

Скончалась бывшая девушка Джеймса Бонда

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В Британии на 76 году жизни ушла актриса Молли Питерс, прославившаяся ролью одной из девушек в фильме "Шаровая молния" про агента 007 Джеймса Бонда.Об этом сообщается на официальной странице "агента 007" в Twitter.Причина смерти актрисы не уточняется.Фильм "Шаровая молния" вышел в прокат в 1965 году. В картине Молли Питерс сыграла вместе с легендарным Шоном Коннери.Актриса прославилась и тем, что стала первой девушкой Бонда, которая разделась в кадре.Из-за этой сцены фильму "Шаровая молния" в Великобритании чуть не был присвоен рейтинг "Только для взрослых", а некоторые сцены с участием актрисы и Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери, пришлось удалить.