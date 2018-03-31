Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри

По данным издания, приглашения были напечатаны на станке 1930-х годов черным шрифтом на белой бумаге с золотым вензелем герба принца Уэльского.
Со стороны жениха на церемонию придут бывший президент США Барак Обама, с которым принц поддерживает дружеские отношения, и его супруга Мишель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, кронпринцесса Швеции Виктория и королевская семья Испании.
Также известно, что принц Гарри пригласил своих бывших девушек Челси Дэви и Крессиду Бонас, а также Дэвида и Викторию Бекхэм, актрису Марго Робби. На торжестве, скорее всего, выступят Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин.
Меган Маркл пригласила на свадьбу свою лучшую подругу, индийскую актрису Приянку Чопру, которая может стать подружкой невесты. Также она отправила приглашения широко известной в модных кругах Оливии Палермо, актрисе Серене Уильямс, стилисту Джессике Малруни и своим коллегам по сериалу "Форс-мажоры" Патрику Джею Адамсу и Эбигейл Спенсер.
Напомним, свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна состояться 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, после чего гостей ждет торжественный обед в зале Святого Георгия, устроенный королевой Елизаветой II.