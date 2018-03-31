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Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри | Фото:01.04 05:34   MIGnews.com

Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри

Опубликован список гостей, которые будут приглашены на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. В общей сложности разослано около 600 приглашений.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает журнал Elle, передает Лента.ру.

Дизайн и печать приглашений по традиции доверили типографской компании Barnard and Westwood, которая с 1985 года выполняет заказы по поручению королевской семьи.


По данным издания, приглашения были напечатаны на станке 1930-х годов черным шрифтом на белой бумаге с золотым вензелем герба принца Уэльского.

Со стороны жениха на церемонию придут бывший президент США Барак Обама, с которым принц поддерживает дружеские отношения, и его супруга Мишель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, кронпринцесса Швеции Виктория и королевская семья Испании.

Также известно, что принц Гарри пригласил своих бывших девушек Челси Дэви и Крессиду Бонас, а также Дэвида и Викторию Бекхэм, актрису Марго Робби. На торжестве, скорее всего, выступят Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин.

Меган Маркл пригласила на свадьбу свою лучшую подругу, индийскую актрису Приянку Чопру, которая может стать подружкой невесты. Также она отправила приглашения широко известной в модных кругах Оливии Палермо, актрисе Серене Уильямс, стилисту Джессике Малруни и своим коллегам по сериалу "Форс-мажоры" Патрику Джею Адамсу и Эбигейл Спенсер.

Напомним, свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна состояться 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, после чего гостей ждет торжественный обед в зале Святого Георгия, устроенный королевой Елизаветой II.
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