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Ученые создали мороженое, которое не капает | Фото:01.04 04:37   MIGnews.com

Ученые создали мороженое, которое не капает

Канадские ученые из Гуэлфского университета создали мороженое, которое тает очень медленно.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает The Daily Mail.

Химики создали стойкий рецепт, используя волокна от банановой кожуры. Создатели лакомства уверяют, что десерт стал более сливочным и полезным.
Оказывается, микроскопическая целлюлоза из кожуры может замедлить таяние, а также снизить содержание нежелательных жиров.

Ученые провели эксперимент, добавляя в мороженое разное количество волокон.

"Добавление волокон помогло создать более плотный и вкусный десерт, который дольше тает. Это позволит наслаждаться им более расслабленно в жару", — отметил доктор Робин Сулуага Гальего.
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