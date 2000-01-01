Ученые создали мороженое, которое не капает

Химики создали стойкий рецепт, используя волокна от банановой кожуры. Создатели лакомства уверяют, что десерт стал более сливочным и полезным.
Оказывается, микроскопическая целлюлоза из кожуры может замедлить таяние, а также снизить содержание нежелательных жиров.
Ученые провели эксперимент, добавляя в мороженое разное количество волокон.
"Добавление волокон помогло создать более плотный и вкусный десерт, который дольше тает. Это позволит наслаждаться им более расслабленно в жару", — отметил доктор Робин Сулуага Гальего.