01.04 00:43 MIGnews.com

Лев запрыгнул в джип туристов во время сафари

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Лев запрыгнул в джип к туристам во время сафари и напугал их. На видео, снятое в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике обратило внимание издание Daily Mail.После произошедшего слышно, как гид просит пассажиров успокоиться, а затем медленно выводит их из машины. Животное, в свою очередь, не спешило покидать транспортное средство."Водитель говорил нам, что львы воспринимают машины как игрушки и что они могут к нам запрыгнуть, но мы думали, что это шутка", — рассказал снявший видео студент.Запрыгнувшего в машину льва Зевса вырастили люди, поэтому он относится к ним дружелюбно. Вскоре водитель смог прогнать льва, и студенты продолжили свое путешествие.