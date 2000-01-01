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Союзмультфильм оконфузился с отчеством сестры Дяди Федора 31.03 22:36   MIGnews.com

Союзмультфильм оконфузился с отчеством сестры Дяди Федора

Фанатов серии советских мультфильмов "Простоквашино" обрадовали – мультипликационная студия Союзмультфильм решила выпустить его продолжение. И, как уже стало известно, к уже полюбившимся героям присоединится сестра Дяди Федора – Вера Павловна. И все бы ничего, но отца Дяди Федора зовут Дмитрий.

Стоит сразу подчеркнуть, что имена родителей занявшегося дауншифтингом городского мальчика – Римма и Дмитрий – нигде в мультфильме не фигурируют, а упоминаются только в книге. Ее автора Эдуарда Успенского возмутило то, что авторы продолжения без спросу добавили к его персонажам новых. Писатель назвал их "нахальными людьми".

А после того, как директор Союзмультфильма Борис Машковцев назвал нестыковку с отчествами "багом" и предупредил, что ничего менять не планируется, Успенский охарактеризовал это как "полный идиотизм" и заявил, что в продолжении хватает и других конфузов.

Выход первой серии продолжения "Простоквашино" запланирован на 3 апреля.
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