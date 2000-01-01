31.03 14:48 MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон "спасет" еврейскую девочку от Холокоста

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Известная голливудская красотка Скарлетт Йоханссон пополнила актерский состав фильма Тайки Вайтити "Кролик Джоджо". Актрисе достанется главной роль – она сыграет немку, приютившую у себя юную еврейку во времена Второй мировой войны.Для играющей в последние годы в экшнах и боевиках Йоханссон роль в драме такого рода станет достаточно резкой сменой амплуа.Повествование разворачивается вокруг живущей под правлением Третьего Рейха немецкой семьи, единственный ребенок в которой – 10-летний мальчик – искренне верит в нацистский режим. Однако все его мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает о поступке матери. Тогда он придумывает себе воображаемого друга – Адольфа Гитлера, который в отличие от "оригинала" глуп, очарователен и по-детски наивен.Последнего сыграет сам Вайтити. Он же выступает сценаристом и продюсером ленты. На роли детей пока что проходят кастинги.Начало съемок запланировано на эту весну.