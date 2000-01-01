31.03 12:16 MIGnews.com

"Мусорный туризм" швейцарцев бесит Францию

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О достаточно любопытном явлении сообщает французская пресса – "зеленое законодательство" в Швейцарии вынуждает ее жителей везти мусор через границу и оставлять его на территории соседней Франции.Именно так изобретательные и экономные швейцарцы решили проблему дороговизны утилизации отходов у себя на родине, где выбросить мусор стоит в среднем около 1,7 евро. Во многих кантонах Швейцарии выбросить мусор можно лишь с ограничениями – либо в специальном, утвержденном местным руководством, пакете, либо в электронные урны, оплачивая при этом каждый килограмм отходов.Из-за этого жители пограничных районов и решили попросту "засорять" соседей. По данным граничащего со Швейцарией французского региона Франш-Конте, только за прошедший год пограничники задержали 140 швейцарцев, пытавшихся пересечь границу с мусорными мешками. Таким образом, удалось предотвратить ввоз примерно 10 тонн отходов.Хотя некоторым их цель выполнить все же удается. Le Parisien приводит пример одного швейцарца, которого удалось найти по документам, которые оказались в его мусорном пакете, обнаруженном на обочине.При этом штраф в размере 150 евро швейцарцев иногда не только не пугает, но и даже внушает уверенность в том, что после того, как они заплатили, они уж наверняка имеют полное право не везти мусор обратно.