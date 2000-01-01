31.03 21:33 MIGnews.com

Ученые: лень является заразной

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Люди склонны перенимать лень, нетерпеливость и настойчивость от окружающих. К такому выводу пришли исследователи из Института изучения головного и спинного мозга (ICM) в Париже.Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLoS Computational Biology.Специалисты провели эксперимент, в котором приняло участие 56 человек. Добровольцев просили принимать решения в гипотетических ситуациях и предполагать, как поступили другие участники опыта.После эксперты рассказывали каждому участнику, какое решение принял якобы другой участник исследования.На самом деле исследователи сообщали, как поступила компьютерная модель, работающая с использованием алгоритмов обучения.На финальном этапе эксперимента испытуемые чаще принимали те же решения, что и компьютерная модель.Ученые поясняют что, это говорит о том, что люди неосознанно копируют поведение, связанное с принятием решений и отношением к риску.