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Ученые: лень является заразной | Фото: Thinkstock31.03 21:33   MIGnews.com

Ученые: лень является заразной

Люди склонны перенимать лень, нетерпеливость и настойчивость от окружающих. К такому выводу пришли исследователи из Института изучения головного и спинного мозга (ICM) в Париже.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLoS Computational Biology.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняло участие 56 человек. Добровольцев просили принимать решения в гипотетических ситуациях и предполагать, как поступили другие участники опыта.

После эксперты рассказывали каждому участнику, какое решение принял якобы другой участник исследования.

На самом деле исследователи сообщали, как поступила компьютерная модель, работающая с использованием алгоритмов обучения.
На финальном этапе эксперимента испытуемые чаще принимали те же решения, что и компьютерная модель.

Ученые поясняют что, это говорит о том, что люди неосознанно копируют поведение, связанное с принятием решений и отношением к риску.
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