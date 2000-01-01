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instagram.com 01.04 00:33   MIGnews.com

Ким Кардашьян согласилась на операцию

Муж Ким Кардашьян Канье Уэст как-то в одном из интервью признался, что мечтает о большой семье. После рождения второго ребенка - эта беременность была очень тяжелой для звезды реалити - Ким не разделяла желание супруга родить ему третьего малыша. И тут Кардашьян заявила, что хочет подарить своим детям брата или сестру.

В шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up With the Kardashians) Ким сказала своей маме и сестрам, что готова сделать операцию, чтобы родить третьего ребенка.
"Придется согласиться прооперировать матку, потому что решила родить еще одного ребенка. Разве это не здорово?" - сказала Ким маме и сестрам во время обеда.

Родные звезды реалити не очень радостно восприняли новость о хирургическом вмешательстве и попросили Ким все объяснить, пишет ТСН.

"Беременность в любом случае будет опасной, но у меня появится шанс забеременеть. Меня ждет борьба. Эта операция действительно последнее, что я могу попробовать сделать", - добавила Ким.
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