31.03 16:51 MIGnews.com

Ученые: Запад проигрывают в борьбе с экстремизмом в сети

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Страны Запада, в том числе и Великобритания, проигрывают в борьбе с распространением экстремизма в интернете. Об этом заявили эксперты из Центра религии и геополитики из аналитической компании Digitalis.Эксперты пришли к выводу, что экстремистского контента при поиске в сети лишь увеличивается.Отмечается, что процесс распространения таких материалов начинается с поисковых запросов. Однако как уточняют эксперты, существуют и своего рода приманки.Так, к примеру, если вы ищете слова на темы "кафир" или "неверующий", то вы наткнетесь на мягкий контент без явного насилия. Однако, в результатах поиска также выпадут материалы с призывами к свержению демократических систем и введению халифата (государства, управляемого в соответствие с исламским правом).Читателя, таким образом, переключают на более "экстремистский контент", включая призывы к убийствам людей, не являющихся мусульманами.Эксперты считают, что радикализация людей осуществляется не тоько в соцсетях, но и во время поиска в интернете. В социальные сети люди приходят уже в достаточной степени радикализированными.По словам эксперта по экстремизму Эман Эль-Бадави, проблема в том, что экстремистский контент становится ресурсом вроде страницы в "Википедии", на который ссылаются люди.Согласно прошлогоднему исследованию, ежемесячно в мире делается примерно полмиллиона запросов в Google по ключевым словам, ведущих к экстремистским материалам, пишет Би Би Си.