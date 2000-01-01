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Ученые подсчитали сколько лет живет брак | Фото: Thinkstock01.04 01:35   MIGnews.com

Ученые подсчитали сколько лет живет брак

Раньше эксперты предостерегали всех людей, состоящих в браке, что семилетний рубеж является серьезным испытанием на прочность. Но теперь количество совместно прожитых лет значительно сокращается, как пишет ladyportal.info.

Кризис семейной жизни теперь начинается не после семи лет совместного проживания, а уже через три года.

Как подсчитали эксперты, сейчас пары расходятся через три года почти в пять раз чаще, чем через семь лет. Основными препятствиями на пути к долгой и счастливой семейной жизни являются карьера и дети, а также меняющиеся соотношения сил между мужчиной и женщиной.

21% пар распадается через 2–4 года совместного проживания, а 12% – в течение первого года. Через семь лет разводятся 3% супружеских пар.

Почти 42% родителей признались, что именно дети разлучили их, и лишь треть считают, что дети, напротив, укрепили их брак.

Четыре из пяти опрошенных рассказали, что их отношения пали жертвой усталости в результате рождения ребенка или ухода за маленькими детьми. Многие пары не находят времени друг на друга, а 15% никогда не проводят время вдвоем после того, как у них появляются дети. 14% выкраивают для себя лишь один романтический вечер в году.

Треть опрошенных пар верят в то, что в наши дни поддерживать здоровые отношения гораздо труднее, чем поколение назад.
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