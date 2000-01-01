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Изменения в работе поездов с 6 апреля по 9 апреля | Фото: Thinkstock31.03 13:50   MIGnews.com

Изменения в работе поездов с 6 апреля по 9 апреля

Израильские железные дороги объявили, что железнодорожное движение будет нарушено между 11 вечера 6 апреля и 5 утра 9 апреля из-за работ на рельсах.

Станции Тель-Авив-Ха-Шалом, Модиин-Сентрал, Паатей-Модиин, Аэропорт Бен-Гурион, Кфар-Хабад и Лод-Ганей-Авив будут закрыты.

В результате ремонтных работ, поезда на север и с севера начнут и завершат свои маршруты в Тель-Авиве на центральной ж/д станции Савидор. Поезда южного направления будут идти до станции Лод или Тель-Авив-Ха-Хана в зависимости от их обычного маршрута.

В пятницу утром и в субботу вечером будет проходить назначенный маршрут в обход станций Тель-Авива. Поезда в южном направлении остановятся на следующих станциях: Нахария, Акко, Хайфа, Биньямина, Герцлия, Бней-Брак, Лод, Кирьят-Гат, Лехавим-Рахат и Беэр-Шева.

Поезда, идущие на север по этому маршруту, остановятся на станциях станций Лехавим-Рахат, Кирьят-Гат, Лод, Бней-Брак, Герцлия, Биньямина, Хайфа, Акри и Нахария.

Пассажиры, которые приобрели еженедельные или ежемесячные проездные, действительные в затронутой области, будут иметь право на возмещение.

Предоставляемое возмещение - это продление срока действия проездных документов в соответствии с количеством дней, в которые действительный проездной билет будут невозможно использовать. Возмещение будет предоставляться на автоматах или в кассах до 15 мая.
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