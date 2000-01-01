Эксперты назвали автомобиль с самым удобным салоном
Автоэксперты из США определили тройку автомобилей с самым удобным и качественным салоном.
При составлении рейтинга учитывалось не только экспертное мнение, но и результаты опроса автовладельцев.
На первом месте оказался интерьер немецкой модели Audi TTS. Отмечается, что салон этого авто довольно лаконичный, его особенностью является круглая форма дефлекторов, передает Polit.info.
На втором месте оказался немецкий седан BMW 7-series. Эксперты оценили сочетание высококачественной кожи и вставок из натурального дерева, что гармонично соответствуют авто премиум-класса. На третьем месте – салон кроссовера Cadillac XT5, в котором не передней панели установлена комбинация из аналоговых и цифровых приборов.