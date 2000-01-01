Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли | Фото: Thinkstock01.04 03:29   MIGnews.com

Четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Социологи в ходе опросов обнаружили необычный факт – четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как рассказал Федоров, во время одного из опросов оказалось, что каждый четвертый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

"Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили", – рассказал Федоров.

Он отметил, что был поражен таким результатом.

Одно из исследований на эту тему проводилось, в частности, в 2011 году. Тогда во вращении Солнца вокруг Земли были уверены 32% опрошенных, причем с 2007-го таких респондентов стало больше на 4%.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:36
Эксперты назвали автомобиль с самым удобным салоном
01:35
Ученые подсчитали сколько лет живет брак
00:33
Ким Кардашьян согласилась на операцию
23:42
"Бургер Кинг" предложил чистить зубы гамбургерами  
22:22
Футболист Роналдиньо выпустил первый сольный сингл  
21:33
Ученые: лень является заразной
20:54
Песков посоветовал американцам "читать по губам Путина"
20:32
Тереза Мэй получила запрос о референдуме с Шотландии
18:56
Юнкер пригрозил Трампу подорвать целостность США
18:25
Сторонники Эрдогана устроили поножовщину в Брюсселе
17:57
В столице Венесуэлы проходит акция протеста оппозиции
17:28
Турция планирует новую операцию в Сирии
16:51
Ученые: Запад проигрывает в борьбе с экстремизмом в сети
16:29
Туск ожидает сложных переговоров по Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus