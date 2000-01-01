01.04 03:29 MIGnews.com

Четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Социологи в ходе опросов обнаружили необычный факт – четверть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.Как рассказал Федоров, во время одного из опросов оказалось, что каждый четвертый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот."Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили", – рассказал Федоров.Он отметил, что был поражен таким результатом.Одно из исследований на эту тему проводилось, в частности, в 2011 году. Тогда во вращении Солнца вокруг Земли были уверены 32% опрошенных, причем с 2007-го таких респондентов стало больше на 4%.