Анастасия Макеева: я еду к людям, готовым плакать и смеяться
Кто-то полюбил ее как актрису театра и кино, кто-то восхищается ею как звездой лучших российских мюзиклов, кто-то заметил по участию в популярных телепередачах и концертах, кто-то, наверное, даже помнит ее в качестве модели на заре артистической карьеры.
Но что точно объединяет всех израильских поклонников этой талантливой российской артистки и певицы – никто еще не видел ее игры в бурлеск-шоу “Мулин муж” на одной сцене с Владимиром Долинским и Владимиром Минкиным, премьера которого состоится в Израиле в конце февраля.
“Более одесско-еврейского кабаре-проекта просто не найти!” – гласят пресс-релизы о спектакле, в котором Анастасия Макеева сыграет одну из главных женских ролей. Чтобы скрасить ожидание премьеры, читайте интервью с Анастасией - о главных составляющих успеха в любой профессии, почему плакать на сцене – далеко не самое сложное в работе артиста и правдивы ли слухи о том, что она готова оставить карьеру ради семьи.
Беседовала: Гюна Смыкалова
Про “Мулин муж”
- Анастасия, здравствуйте! Участие в “Мулин муж” – что-то новое для Вас? Вы в одном из интервью сказали, что теперь можете себе позволить выступать для удовольствия, а не ради заработков. “Мулин муж” – тот самый проект для удовольствия или скорее для получения актерского опыта?
- Здравствуйте! Актерский опыт, скорее, получается с непривычной режиссурой, с другим характером спектакля. Например, я играю в постановке “Чудаки” по пьесе Максима Горького – это более серьезный, драматический материал с режиссером Олегом Куликовым – вот здесь можно говорить о получении нового актерского опыта. А “Мулин муж” – это фейерверк, сказка, развлечение! Здесь, скорее наоборот, мне, как артистке мюзикла, все очень понятно и привычно - эксплуатирую уже наработанный профессиональный опыт и навыки, все то, что я умею делать блестяще, поэтому я знаю, что у зрителей будет ощущение праздника на этом спектакле.
- Какая она, Ваша героиня? Можно ли назвать ее историю отчасти автобиографической? Вы будете и петь, и танцевать?
- Сюжетная линия с моей автобиографией никак не пересекается, да это и не обязательно! Когда мне задают вопрос – на какую из своих героинь, сыгранных в кино или театре, я похожа, то всегда отвечаю уверенно – ни на какую. У меня совсем другая судьба, другая сущность и другой характер. Про героиню не расскажу – приходите и сами увидите, ведь “Мулин муж” - это история для поднятия настроения людей: здесь есть сюжет, яркие костюмы, песни и танцы.
- Какому зрителю понравится “Мулин муж”?
- Этот спектакль для всех, кто хочет подарить себе праздник и хорошее настроение, кто хочет вырваться из суеты будней и отвлечься от рутинных проблем, кто хочет получить удовольствие от красоты, эстетики, веселой истории и - отдохнуть.
- Вы с Владимиром Долинским живете и работаете в Москве, Владимир Минкин - в Израиле. Вы уже работали когда-либо вместе? Как проходят репетиции – неужели по «скайпу»?
- Каждый из участников “Мулин муж” – взрослый артист, и в рамках наших сегодняшних реалий мы учим каждый свою роль самостоятельно, а уже потом, когда начинаются сводные репетиции, встречаемся и отрабатываем детали. Учитывая занятость и Владимира Долинского, и мою, Владимиру Минкину проще подстраиваться под нас двоих и прилетать на репетиции в Москву. Но в этом есть своя прелесть и это абсолютно естественный рабочий процесс. С Долинским и Минкиным я впервые работаю, но видела их предыдущие постановки - мне очень нравятся результаты их работ. И я вошла, что уж там говорить, без рисков в успешный тандем. Уже скоро израильские зрители своими глазами увидят постановку “Мулин муж”– это действительно будет премьера.
- Вам лично близка одесско-еврейская тематика?
- Во мне не течет еврейская кровь, но мне кажется, что еврейская тематика близка и понятна всем. Мы все в принципе, что называется, “дети еврейского народа” - даже те, кто исповедует христианство. Ко всем нациям испытываю одинаковое уважение.
Про Израиль:
- Без чего не обходится ни одна поездка в Израиль? И чем израильская публика отличается от публики других стран?
- Не так много я бывала в Израиле, чтобы вывести однозначное правило… Точно не обходится без посещения святых мест – Храма гроба Господня, Стены плача, где происходит духовный катарсис, процесс очищения, наполненности, благодарности за все страдания, которые вынес из-за нас сын Божий. Исторически так сложилось, что то самое место, где творилась история, теперь находится в сердце государства Израиль, и слава богу, все это наследие хранится человечеством. Я верующий человек, вера дисциплинирует, - подчеркиваю, что говорю сейчас не о религии, - именно вера заставляет душу трудиться и быть добрее к окружающим. Это очень важно.
Отличается ли израильская публика от какой-то другой - мне сложно предугадать, никогда работать в Израиле мне не доводилось. Да и я вообще не смотрю на различия людей по национальности. Считаю, что есть люди открытые, человечные, добрые, благодарные, а есть – с точностью до противоположности. Вот и вся разница - даже не в публике, а в людях вообще. Я, как артист, не идентифицирую какой зритель сейчас передо мной – провинциальный или столичный, российский, израильский, французский или еще какой. Я приезжаю к людям – живым, теплым и даже горячим, желающим что-то новое увидеть, готовым со мной вместе плакать и смеяться, сочувствовать и переживать.
- Израиль - страна эмигрантов, многие переезжают и им приходится многое начинать с нуля. Вы сталкивались с подобным, переехав пусть не в другую страну, но из Краснодара в Москву, где начинали все самостоятельно и в полном одиночестве. Что бы посоветовали людям, которые только собираются совершить такой решительный шаг. И Вы бы могли эмигрировать в другую страну?
- Думаю, да, могла бы. Но тут главный вопрос встает – зачем? Мне и в моей стране прекрасно. Я вообще патриот, очень люблю Россию, русскую душу и русских людей. Я работаю для них в театре, именно эти люди меня понимают и чувствуют. В России я востребована и значима, мне нет никакого повода уезжать из той страны, на площадках которой я могу управлять эмоциями и настроениями людей – от самых маленьких провинциальных сцен до сцены Кремля. Поэтому уезжать я никуда не планирую.
А вот тем, кто собирается открыть новую страницу в своей жизни переездом в другую страну, могу сказать только одно: верьте в себя! Поначалу может быть страшно и будущее может не оправдывать ваших ожиданий, но если вы будете верить в свою мечту и идти к ней step by step, то есть маленькими шажками, - не просто лежать на диване и мечтать, а ставить реальные цели и задачи перед собой, - тогда все получится!
Про творчество:
- Участие в телепроектах – ледовых шоу и вокальных, вроде “Три аккорда”, “Точь-в-точь” – это возможность себя показать или себя испытать?
- Я не очень люблю участия в телешоу, поскольку это, как правило, телевизионные проекты, созданные увеселять публику и поднимать рейтинги телевизионных каналов, но жизнь – многообразная и такая, какая есть – артистам приходится участвовать в подобных мероприятиях для того, чтобы к нам интерес не ослабевал. И это огромное испытание – ты приходишь уже артистом состоявшимся и выносишь себя на суд перед всей страной – как членами жюри, так и людьми, сидящими у голубых экранов. И не факт, что тебе повезет: я тому живой пример – в ледовом шоу меня “распяли”, а на шоу “Три аккорда” мне повезло больше, там мои профессиональные и вокальные способности помогли мне добиться успеха.
- Есть ли в Вашем “послужном списке” такая роль, к которой Вы наиболее трепетно относитесь, с особым пиететом?
- Ролей, к которым бы я без трепета относилась, у меня нет. Все, к чему я прикасаюсь, стараюсь делать совершенным – я перфекционист с “синдромом отличницы”. В этом моя и благость, и проклятье: в рабочем процессе я истязаю саму себя и всех вокруг для того, чтоб сделать работу максимально хорошо. Чтобы люди испытали удовольствие, что-то для себя открыли или поняли, чтобы они не пожалели, что пришли посмотреть на какое-то мое выступление, а, наоборот, благодаря ему что-то в своей жизни особо отметили – в этом смысл моего существования в профессии.
- Вам везло с ролями, со счастливыми случаями и встречами? Вы просто баловень судьбы или все-таки это заслуга характера, силы воли и трудолюбия?
- Везет тому, кто везет. Я уверена, что главные ингредиенты успеха – это трудолюбие и дисциплина в первую очередь. Только труд и практически армейский распорядок внутри себя гарантируют какой-то успех. В моей жизни я не выигрывала ничего ни разу – даже в лотерею – все, что я получала, все дивиденды заработаны моим личным трудом, и при этом трудом адским. Терпенье и труд все перетрут. Все остальное – сказки про то, что кому-то что-то упало с неба. Такого в жизни не бывает.
- Как Вы поддерживаете себя в вокальной форме?
- Очень просто – много работаю. Наличие работы в моей жизни обеспечивает постоянной вокальной нагрузкой и, следовательно, я всегда в хорошей вокальной форме. Если долго не пела, то за пару недель до спектакля начинаю распеваться, разминать связки. Как с мышцами, это физиология, тут все просто и понятно: чтобы все ноты брались, связки должны быть мягкими и эластичными, для этого надо их тренировать.
- Вы много учились и добились признания достаточно быстро, но приходилось ли Вам когда-либо доказывать, что Вы не просто красотка, а талантливая артистка?
- Я всегда много трудилась. Не могу согласиться, что я быстро добилась признания - все относительно. Двадцать лет для успеха артиста - это быстро или медленно? Мне ничего никогда не давалось просто так. В моей карьере нет такого понятия, как взлет, скорее медленное и педантичное восхождение наверх. Не знаю, насколько я сейчас наверху, но я так же продолжаю упорством и трудом двигаться в сторону вершины. Пока все в тумане, и как судьба распорядится – достигла ли я вершины или еще буду идти вверх – это уже другой вопрос. Я продолжаю идти.
- Самое сложное, что Вам приходилось когда-либо исполнять на сцене или на съемочной площадке? Какие-то трюки, заплакать или что-то еще – поделитесь?
- Знаете, подобные вопросы – и в этом нет ничего дурного – обычно задают те, кто совершенно не имеет представления о том, что такое актерская профессия. Некоторые мои друзья, посмотрев спектакль, тоже спрашивают что-то вроде «как ты выучила столько текста?». Господа, мне хочется сказать, что в профессии актера не спать несколько ночей, жить в перелетах, прыгнуть высоко, на шпагат сесть или заплакать на сцене – все это далеко не самое сложное. Самое сложное – это сыграть роль, а не выучить буквы. Самое сложное – это прочувствовать своего персонажа, разложить его математически по полочкам и выстроить схематично по определенному психотипу, а потом вдохнуть в него жизнь и чувства. Чтобы вырвать сердце у зрителя, заставить сопереживать, сочувствовать персонажу. Остальное – буквы выучить, какой-то там кульбит исполнить – техника и механика. Гораздо важнее достучаться до души человека - вот что самое сложное.
- Врачам постоянно приходится учиться и поддерживать свою квалификацию. Артистам тоже?
- И врачам, и артистам и представителям других профессий всегда нужно повышать квалификацию и чему-то учиться. Сейчас мир настолько быстрый, что если ты задумался и чихнул – время уже ушло вперед вместе с твоими конкурентами. Чтобы играть роль так, чтобы меня сразу понимал зритель, чувствовал, откликался и подключался к истории моего персонажа эмоционально, мне нужно быть интеллектуально развитой, иметь в арсенале навыков понимание о том, что такое жизнь и какими люди бывают. Знаете, такие нюансы, когда человек наблюдает за моей игрой из зала и думает: “Удивительно, прямо как у меня в жизни!”.
То есть у зрителя возникает сопричастность к персонажу только когда он что-то “узнает” из своей жизни или жизни близких и знакомых, тогда-то он и “подключается” к происходящему на сцене. Тогда-то для зрителя это уже не просто непонятный герой с какой-то своей проблематикой, а словно реальная персона из жизни - подруга, сестра, сосед или он сам, - попавшая в ту или иную ситуацию.
И чтобы мне в своей актерской игре быть той самой “реальной персоной”, необходимо быть актуальной. Быть современной, развитой и понятной людям из абсолютно разных слоев населения - социально, материально и интеллектуально, - которые одновременно находятся в зале. И как врач должен знать новые технологии, открытия и лекарства, так и актер должен знать жизнь, современную и прошлых эпох, понимать людей и их психологию. В любой профессии важно успевать за развивающимся миром. Только тогда можно оставаться востребованным и конкурентоспособным. И это абсолютно логично.
- Какие творческие планы на данный момент имеете?
- Вы не поверите! Сейчас все силы отдаю тому, чтобы сделать успешной интересной и захватывающей нашу премьеру “Мулин муж” в Израиле - это именно то, над чем я активно работаю.
О женском:
- Вы невероятная красотка от природы, и все же уходом за собой не пренебрегаете, чем восхищаете поклонников. “Уколы красоты” с одной стороны - и артистка, которой важна мимика и артикуляция, с другой: поделитесь, пожалуйста, своим мнением и предпочтениями ухода за собой. Что можно “заколоть”, а что не стоит?
- Скажу такую вещь: все люди красивые от природы. А вот ухоженными их делают профессионалы. Можно
взять человека с самыми совершенными от природы чертами лица – неважно мужчину или женщину – и превратить в заурядного, неухоженного, посредственного и визуально неинтересного человека. И наоборот – человека со специфическими чертами лица или фигуры сделать исключительным, стильным, очаровательным и невероятно сексуально привлекательным, с особым шармом. Поэтому я доверяюсь профессионалам. Многое зависит, конечно, как от самого человека (тут играют роль и интеллект, и чувство юмора, и спорт, и правильное питание), так и от помощи специалистов из других областей - косметологов, стилистов и других.
Насчет сохранения мимики - я не косметолог, поэтому не могу что-то советовать по поводу “уколов красоты”, могу сказать только, что все зависит даже не от препарата, а от профессионализма врача, который делает инъекции, насколько он хорошо знает физиологию строения мышц лица.
- Что думаете о повальном увлечении молодых девушек пластической хирургией: индивидуальность важнее или все-таки стремление к идеалу?
- Скорее это показатель неуверенности в себе. Я не говорю о том, что пластическая хирургия не имеет место быть, наоборот, это прекрасно, когда у человека есть выбор. Но вопрос скорее в том, чтобы нравиться самой себе, - от себя же не убежишь. Изменив форму носа или подбородка можно изменить только форму носа и подбородка, но отнюдь не стать успешнее, любимее и счастливее. С другой стороны – поддерживать красоту и увядающую молодость легче с помощью косметологии и пластической хирургии, и это нормально – не пользоваться достижениями науки и ее новыми возможностями было бы нерационально.
Вопрос меры и самоощущения, понимания что с твоей жизнью происходит и зачем ты это делаешь… Существуют же в нашей жизни книги - самые разнообразные, полезные и не очень, но читать их или не читать, обогащаться знаниями и потом применять их на благо человечества или во вред – это уже выбор каждого из нас. Во всем нужна мера.
- Вы бы могли реализоваться в какой-то другой профессии, если бы у Вас вдруг не было бы возможности выходить на сцену?
- Жизнь бы заставила – конечно, реализовалась бы, куда деваться. Но сцена - мое призвание. Я с ужасом думаю, что бы я еще могла делать, кроме того, чем занимаюсь в жизни… У меня неплохие организаторские способности, наверное, могла бы что-то организовывать - какие-то процессы или мероприятия, - свадьбы, например.
- СМИ неустанно муссируют Вашу личную жизнь, вместо того, чтоб говорить больше о творчестве. Вы как сами к этому относитесь?
- Давным-давно не переживаю, натыкаясь на какие-то сплетни в желтой прессе. Это неотъемлемая часть моей профессиональной жизни, как любой медийной персоны. С этим ничего не поделаешь.
- Вы недавно вновь вышли замуж - ходят слухи, что Вы готовы сменить карьеру артистки на карьеру домохозяйки. Вы устали от профессии или по-Вашему, для женщины все-таки семья важнее? Не лукавите ли Вы, разве это возможно, когда столько трудов, времени и сил было посвящено сцене?
- Ничего сменять не нужно: человек - такое существо, которое может все совмещать и в этом его прелесть. Надо находить золотую середину. Я реализовалась в профессии и много чего интересного в моей жизни творческой уже произошло – так что да, пришло время для меня рожать детей. Но не вижу смысла отказываться от работы и уходить полностью в домохозяйство, так же как нет смысла отказываться от домашних забот и уходить полностью в профессию. Моему мужу станет скучно со мной, если я не продолжу свою творческую реализацию, а я сделаю жизнь окружающих меня людей невыносимой, если моя энергия не будет сублимироваться на сцене.
- Как-то Вы сказали, что счастье любит тишину. В современном мире артистка может сохранить за собой право на частную жизнь, да еще и будучи активной пользовательницей соц.сетей?
- Конечно! Соц.сети – это всего лишь бизнес-платформа, это та же работа. Совсем не значит, что все, что я чувствую, или все, что в моей в жизни происходит, я выплескиваю в соц.сети: моя частная жизнь так и остается частной. Я показываю ровно столько, сколько хочу показать.
- Ну и напоследок – отшумели новогодние праздники. Вы верите в поговорку «Как Новый год встретишь, так его и проведешь»? Для Вас идеальное празднование Нового года – какое?
- В поговорку я не верю. То есть если провела Новый год на работе, значит весь год проработала и наоборот? У меня ни разу ничего не совпадало. Жизнь наша гораздо шире: на каждую народную мудрость можно найти свою антипоговорку. Не замечали? Например, на поговорку «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня» есть другой вариант – «работа не волк, в лес не убежит». Мне кажется, что проводить этот праздник надо так, чтобы получить удовольствие. Вообще жить надо в кайф.
- Спасибо, Анастасия! Мы желаем Вам в Новом 2020 году большого счастья - и семейного, и творческого.
- Спасибо! А я желаю всем читателям равновесия, внутренней гармонии и уверенности в себе! Верьте в свою мечту, и она обязательно сбудется, я в этом убеждена!
Обязательно приходите посмотреть, какой же он, «Мулин муж», будет интересно и весело! С 23 по 29 февраля на ведущих площадках Израиля. Билеты можно приобрести в кассе Biletru.co.il или по прямому номеру телефона: *4997.
23 февраля - Кармиэль, “Гехаль а-Тарбут”;
24 февраля - Тель-Авив, Зал «Бейт а-Хаяль»;
25 февраля - Кирьят-Моцкин, “Гехаль а-Театрон”;
27 февраля - Ашкелон, “Гехаль а-Тарбут”;
28 февраля - Беэр-Шева, Центр сценических искусств (Большой зал);
29 февраля - Нацерет-Илит, Культурный центр Беркович.
Фото: clean-0621, 9447, 0163: Михаил Рыжов, из личного архива Анастасии Макеевой