Коронавирус: российская певица угодила в больницу

В частности, у артистки во время выступления на острове Самуи неожиданно поднялась температура, потому ее без замедлений положили в инфекционное отделение больницы, где поставили капельницу.
"Я выступала на частном мероприятии на острове Самуи по поводу празднования китайского Нового года. Для всей Азии – это большой праздник, который отмечается с размахом. Этот год не стал исключением, несмотря на вирус и связанные с ним сложности и ограничения. Прямо во время выступления мне стало плохо", – поделилась Князева.
По словам певицы, она отработала свой блок, после чего ее под руки увели в гримерку. Поскольку артистке предстояло еще возвращаться домой, на соседний остров Ко Панган, то она выпила жаропонижающее, противовирусное и анальгетик.
"Мне на время полегчало, но, когда я добралась до дома, стало еще хуже. По страховке я вызвала "скорую", меня сразу забрали в госпиталь, где прямо в Emergency room взяли кровь, измерили температуру и забрали в инфекционку. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2, забрали телефоны. Я сутки пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы", – добавила она.
Князева отметила, что этиология вируса так и не была установлена. В выписке врачи отметили, что у нее зафиксирован вирус непонятного происхождения.