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Коронавирус: российская певица угодила в больницу | Фото: instagram@elena___belka31.01 22:30   MIGnews.com

Коронавирус: российская певица угодила в больницу

Известная российская певица Елена Князева угодила в больницу в Таиланде из-за подозрения на новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает издание WomanHit.

В частности, у артистки во время выступления на острове Самуи неожиданно поднялась температура, потому ее без замедлений положили в инфекционное отделение больницы, где поставили капельницу.

"Я выступала на частном мероприятии на острове Самуи по поводу празднования китайского Нового года. Для всей Азии – это большой праздник, который отмечается с размахом. Этот год не стал исключением, несмотря на вирус и связанные с ним сложности и ограничения. Прямо во время выступления мне стало плохо", – поделилась Князева.

По словам певицы, она отработала свой блок, после чего ее под руки увели в гримерку. Поскольку артистке предстояло еще возвращаться домой, на соседний остров Ко Панган, то она выпила жаропонижающее, противовирусное и анальгетик.

"Мне на время полегчало, но, когда я добралась до дома, стало еще хуже. По страховке я вызвала "скорую", меня сразу забрали в госпиталь, где прямо в Emergency room взяли кровь, измерили температуру и забрали в инфекционку. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2, забрали телефоны. Я сутки пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы", – добавила она.

Князева отметила, что этиология вируса так и не была установлена. В выписке врачи отметили, что у нее зафиксирован вирус непонятного происхождения.




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