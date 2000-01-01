Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию

Эко-активистку Грету Тунберг и ее протестное движение "Пятницы за будущее" номинировали на Нобелевскую премию мира 2020.
По данным AFP, ее кандидатуру выдвинули два шведских депутата Левой партии Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.
"Главная причина, почему она заслуживает Нобелевскую премию мира является то, что, несмотря на свой юный возраст, она работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис", – написали депутаты Норвежскому Нобелевскому комитету.
Политики отметили, что без 17-летней Греты и ее движения "проблема климата не оказалась бы на повестке дня".
Номинации на Нобелевскую премию мира должны быть представлены до 1 февраля в Норвежском Нобелевском комитете.