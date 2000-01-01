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Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию | Фото:31.01 17:10   MIGnews.com

Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию

Эко-активистку Грету Тунберг и ее протестное движение "Пятницы за будущее" номинировали на Нобелевскую премию мира 2020.

По данным AFP, ее кандидатуру выдвинули два шведских депутата Левой партии Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

"Главная причина, почему она заслуживает Нобелевскую премию мира является то, что, несмотря на свой юный возраст, она работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис", – написали депутаты Норвежскому Нобелевскому комитету.

Политики отметили, что без 17-летней Греты и ее движения "проблема климата не оказалась бы на повестке дня".

Номинации на Нобелевскую премию мира должны быть представлены до 1 февраля в Норвежском Нобелевском комитете.


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