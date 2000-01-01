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Facebook считал страницу задницы американки `деловой` 01.02 04:01   MIGnews.com

Facebook считал страницу задницы американки "деловой"

Фейсбук пять лет помечал "задницу" девушки как деловую страницу, потому что люди "проявили интерес к этому месту".

Саманта Йесперсен обнаружила, что первое, что видит пользователь вбивая её имя в поисковую строку это страница "задницы Саманты Йесперсен" с координатами привязанными к её бывшему дому. В описании указывалось, что "эта неофициальная страница создалась автоматически, так как пользователи проявили интерес к этому месту или бизнесу".

Фейсбук заявил, что страница не нарушает никаких прав, но всё же удалила "задницу" после публикаций в СМИ.


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