31.01 11:12 MIGnews.com

В Израиле ожидаются дожди и наводнения

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Израиль вновь ожидают штормовые выходные. В пятницу, 31 января, будут наблюдаться локальные дожди в северном и центральном Израиле, а также возможны грозы. В северной части Негева ожидаются локальные осадки.Температура немного снизится, и, в целом, похолодание будет ощущаться сильнее из-за сильных ветров. Также, возможны затопление рек и, как результат, наводнения.Суббота будет частично облачной, с небольшими осадками в северном и центральном Израиле. В дневные часы ожидается большее количество осадков со стабильной температурой.В воскресенье будет переменная облачность, с повышенной температурой. Вдоль побережья могут быть небольшие дожди.Понедельник встретит небольшое повышение температуры.Кинерет поднялся на 2,5 сантиметра и в настоящее время стоит на 210,30 метра ниже уровня моря - на девять сантиметров выше, чем в понедельник.Температура на нижних склонах горы Хермон в настоящее время равна нулю градусов по Цельсию, а на верхних склонах горы небольшой снег и резкий ветер.