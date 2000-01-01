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В Израиле ожидаются дожди и наводнения | Фото:31.01 11:12   MIGnews.com

В Израиле ожидаются дожди и наводнения

Израиль вновь ожидают штормовые выходные. В пятницу, 31 января, будут наблюдаться локальные дожди в северном и центральном Израиле, а также возможны грозы. В северной части Негева ожидаются локальные осадки.

Температура немного снизится, и, в целом, похолодание будет ощущаться сильнее из-за сильных ветров. Также, возможны затопление рек и, как результат, наводнения.

Суббота будет частично облачной, с небольшими осадками в северном и центральном Израиле. В дневные часы ожидается большее количество осадков со стабильной температурой.

В воскресенье будет переменная облачность, с повышенной температурой. Вдоль побережья могут быть небольшие дожди.

Понедельник встретит небольшое повышение температуры.

Кинерет поднялся на 2,5 сантиметра и в настоящее время стоит на 210,30 метра ниже уровня моря - на девять сантиметров выше, чем в понедельник.

Температура на нижних склонах горы Хермон в настоящее время равна нулю градусов по Цельсию, а на верхних склонах горы небольшой снег и резкий ветер.


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