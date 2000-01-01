01.02 01:45 MIGnews.com

Умерла звезда американских сериалов Мардж Дюсэй

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30 января стало известно о смерти американской актрисы, известной по своим ролям в "мыльных операх", Мардж Дюсэй. Актриса умерла в возрасте 83 лет.Мардж Дюсэй прославилась прежде всего участием в сериалах. Она начала кинокарьеру в конце 1960-х годов с ролей в фильмах "Пикник у моря" и "Сладкий ноябрь", однако вскоре "переквалифицировалась" на исполнение ролей второго плана в телесериалах.Мардж Дюсэй играла в таких телепроектах, как "Напряги извилины", "Звёздный путь", "Бонанца", "Герои Хогана", "Улицы Сан Франциско", "Барнаби Джонс", "Факты из жизни" и "Даллас". В общей сложности Дюсэй снялась более чем в семидесяти телесериалах.