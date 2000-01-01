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Режиссер Оливер Стоун: США - империя зла 31.01 11:53   MIGnews.com

Режиссер Оливер Стоун: США - империя зла

Американский режиссер Оливер Стоун считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла". Такое мнение он выразил в интервью RT.

"Мы и есть империя зла. ...Мы дошли до предела, мы оказываем разрушительное воздействие на историю человечества. ...Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. ...Это вернется к нам бумерангом", - сказал Стоун.

В частности, он отметил, что США создают в мире угрозу ядерной войны и что разработки в стране ядерного оружия являются проявлением агрессии.

Режиссер отметил и уровень коррупции в Соединенных Штатах, заявив, что там он намного выше, чем в других странах мира.

При этом Стоун уверен, что существующее положение вещей не устраивает многих граждан его государства, однако влиять на ситуацию им сложно из-за действующей в США избирательной системы. По его мнению, голос отдельного человека в ней не имеет значения.



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