01.02 07:47 MIGnews.com

За сутки 211 сирийцев вернулись в свои дома

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Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил в среду, 31 января, о том, что за сутки в свои дома вернулись 211 сирийцев."Всего за сутки в свои дома вернулись 211 человек, в том числе в провинции Хомс – 17, в провинции Дейр‑Эз‑Зор – 194 человека", — цитирует информационное агентство РИА Новости.Евтушенко также сообщил о том, что отметил, что всего за сутки российские врачи оказали медицинскую помощь 114 сирийцам, в том числе 20 детям."Жителям населенных пунктов Абу-Джрейн провинции Алеппо и Рабиаа провинции Хама доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом четыре тонны. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр‑Эз‑Зор доставлена питьевая вода", — добавил он."Российским Центром по примирению совместно с комитетами национального примирения сирийских провинций продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра. В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Расм Шокан провинции Алеппо и Сафи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий", — отметил Евтушенко.