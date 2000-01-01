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За сутки 211 сирийцев вернулись в свои дома | Фото: Thinkstock01.02 07:47   MIGnews.com

За сутки 211 сирийцев вернулись в свои дома

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил в среду, 31 января, о том, что за сутки в свои дома вернулись 211 сирийцев.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 211 человек, в том числе в провинции Хомс – 17, в провинции Дейр‑Эз‑Зор – 194 человека", — цитирует информационное агентство РИА Новости.

Евтушенко также сообщил о том, что отметил, что всего за сутки российские врачи оказали медицинскую помощь 114 сирийцам, в том числе 20 детям.

"Жителям населенных пунктов Абу-Джрейн провинции Алеппо и Рабиаа провинции Хама доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом четыре тонны. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр‑Эз‑Зор доставлена питьевая вода", — добавил он.

"Российским Центром по примирению совместно с комитетами национального примирения сирийских провинций продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра. В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Расм Шокан провинции Алеппо и Сафи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий", — отметил Евтушенко.
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