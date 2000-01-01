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Исследование: что заставляет людей доверять незнакомцам? | Фото: Thinkstock01.02 03:29   MIGnews.com

Исследование: что заставляет людей доверять незнакомцам?

Американские ученые рассказали, что заставляет людей доверять незнакомцам. Специалисты из Нью-Йоркского университета установили: степень нашего доверия к незнакомцам зависит от того, насколько они похожи на наших старых друзей.

Люди неосознанно принимают решения о репутации незнакомцев без какой-либо информации о них, полагаясь на свой предыдущий опыт, отмечают ученые.

Добровольцы чаще выбирали снимки незнакомцев, которые напоминали честных людей, которых они встретили во время предыдущего исследования, чем фотографии незнакомцев, которые были похожи на нечестных людей, встретившихся им ранее.

Незнакомцам не доверяли даже в том случае, если они лишь слегка напоминали тех, кто вел себя аморально.

Дело в том, что происходит так называемая генерализация стимула. Негативную реакцию вызывает не только условный стимул, но и стимулы, похожие на него.

Поэтому мы склонны не доверять тем, кто напоминает нам нечестных людей, с которыми мы знакомы.
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