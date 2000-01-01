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Скриншот с видео YouTube 01.02 05:34   MIGnews.com

В Японии создали самоходные тапочки

В Японии создали самоходные тапочки для отелей. О необычном изобретении сообщает компания Nissan на своем YouTube-канале.



Сообщается, что тапочки могут самостоятельно передвигаться и "парковаться" в один ряд с другой обувью.

На видеоролике видно, как посетители оставляют свои тапки, где захотят, а они потом сами находят дорогу к другой обуви и становятся с ними в один ряд. При этом за их движение отвечает кнопка, которая встроена в стену коридора.

Как отмечают авторы, данная разработка была создана на основе технологий для автопилотного паркинга автомобиля.
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