01.02 05:34 MIGnews.com

В Японии создали самоходные тапочки

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В Японии создали самоходные тапочки для отелей. О необычном изобретении сообщает компания Nissan на своем YouTube-канале.Сообщается, что тапочки могут самостоятельно передвигаться и "парковаться" в один ряд с другой обувью.На видеоролике видно, как посетители оставляют свои тапки, где захотят, а они потом сами находят дорогу к другой обуви и становятся с ними в один ряд. При этом за их движение отвечает кнопка, которая встроена в стену коридора.Как отмечают авторы, данная разработка была создана на основе технологий для автопилотного паркинга автомобиля.