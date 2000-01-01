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Впервые в истории футболиста купили за биткоины | Фото:31.01 23:24   MIGnews.com

Впервые в истории футболиста купили за биткоины

Любительский клуб "Харунустаспор" из Турции совершил покупку игрока, оплатив его стоимость биткоинами.

Об этом в среду, 31 января сообщает FutbolArena.

За 22-летнего Омера Фарука Кироглу заплатили 0,0524 биткоина, что равняется приблизительно 440 евро, пишет газета.

Таким образом, это первый в истории случай, когда трансфер футболиста был оплачен криптовалютой.

Футболист подписал контракт до конца сезона, отмечает издание.

"Мы сделали это первыми у нас в стране и во всем мире. Если о трансферах профессиональных клубов говорят на телевидении, то о любителях - мы первые. И мы этим гордимся", - сказал президент клуба Халдун Шехит.



"Для меня это впервые, я - первый в мире. Я делаю что-то новое, как говорит мой президент, я открыт для инноваций, и я хочу быть полезным для обеих сторон", - добавил Омер Фарук Кироглу.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб "Рангстед", выступающий в главном дивизионе чемпионата Дании, предложил своим хоккеистам выплачивать заработную плату в биткоинах.
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