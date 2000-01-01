31.01 23:24 MIGnews.com

Впервые в истории футболиста купили за биткоины

Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Harunustaspor sanal para birimi olan 'Bitcoin' ile kulübe futbolcu transferi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/67fTxPFehf — FutbolArena (@futbolarena) 30 января 2018 г.

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Любительский клуб "Харунустаспор" из Турции совершил покупку игрока, оплатив его стоимость биткоинами.Об этом в среду, 31 января сообщает FutbolArena.За 22-летнего Омера Фарука Кироглу заплатили 0,0524 биткоина, что равняется приблизительно 440 евро, пишет газета.Таким образом, это первый в истории случай, когда трансфер футболиста был оплачен криптовалютой.Футболист подписал контракт до конца сезона, отмечает издание."Мы сделали это первыми у нас в стране и во всем мире. Если о трансферах профессиональных клубов говорят на телевидении, то о любителях - мы первые. И мы этим гордимся", - сказал президент клуба Халдун Шехит."Для меня это впервые, я - первый в мире. Я делаю что-то новое, как говорит мой президент, я открыт для инноваций, и я хочу быть полезным для обеих сторон", - добавил Омер Фарук Кироглу.Ранее сообщалось, что хоккейный клуб "Рангстед", выступающий в главном дивизионе чемпионата Дании, предложил своим хоккеистам выплачивать заработную плату в биткоинах.