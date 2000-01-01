Впервые в истории футболиста купили за биткоины

Любительский клуб "Харунустаспор" из Турции совершил покупку игрока, оплатив его стоимость биткоинами.
Об этом в среду, 31 января сообщает FutbolArena.
За 22-летнего Омера Фарука Кироглу заплатили 0,0524 биткоина, что равняется приблизительно 440 евро, пишет газета.
Таким образом, это первый в истории случай, когда трансфер футболиста был оплачен криптовалютой.
Футболист подписал контракт до конца сезона, отмечает издание.
"Мы сделали это первыми у нас в стране и во всем мире. Если о трансферах профессиональных клубов говорят на телевидении, то о любителях - мы первые. И мы этим гордимся", - сказал президент клуба Халдун Шехит.
Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Harunustaspor sanal para birimi olan 'Bitcoin' ile kulübe futbolcu transferi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/67fTxPFehf