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Самый высокий человек встретился с самой маленькой женщиной | Фото:01.02 02:24   MIGnews.com

Самый высокий человек встретился с самой маленькой женщиной

В Египте прошла крайне необычная фотосессия. Ее изюминкой стали модели — мировые рекордсмены.

Об этом в среду, 31 января сообщает Mirror.

Так, 35-летний Султан Кесен из Турции, рост которого составляет 251 сантиметр, рядом с египетскими пирамидами приветствовал жительницу индийского города Нагпур 25-летнюю Джоти Амаджи. Она считается самой маленькой женщиной в мире, ее рост всего 62 сантиметра.

Фотосессия прошла перед пирамидами Гизы. Невероятная пара встретилась по приглашению от Совета по продвижению туризма, отмечает издание.

Предполагалось, что они также примут участие в конференции в одном из отелей Каира.

Султан и Йоти попали в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 год. На тот момент мужчине было 28 лет и за ним уже был закреплен один рекорд – самые большие кисти рук.

В свою очередь, Йоти, которая живет в индийском городе Нагпур, попала в число рекордсменов в день своего 18-летия, когда участвовала в индийском реалити-шоу "Big Boss 6".
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