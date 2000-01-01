Видео: принимающая душ крыса удивила ученых

В сети набирает популярность видеоролик, где "крыса принимает душ".
Однако, эксперты уверены, что эта "вирусная" история является неправдоподобной. Ученые из Хельсинкского университета назвали два главных тезиса в качестве опровержения.
По их словам, это даже не крыса, а животное под названием пакарана – другой тип коричневого грызуна, проживающего в Южной Америке. А во вторых, животное не принимает душ, а пытается очистится от мыла, которым его предварительно намылили.
"Движения очень странные. Крыса ведет себя так, как будто хочет от чего-то избавиться. Мыло на теле явно является проблемой для животного. Когда крысы чистят себя, они обычно используют язык и зубы", - сказал представитель высшего учебного заведения Туомас Айвело.