01.02 01:06 MIGnews.com

Видео: принимающая душ крыса удивила ученых

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В сети набирает популярность видеоролик, где "крыса принимает душ".Однако, эксперты уверены, что эта "вирусная" история является неправдоподобной. Ученые из Хельсинкского университета назвали два главных тезиса в качестве опровержения.По их словам, это даже не крыса, а животное под названием пакарана – другой тип коричневого грызуна, проживающего в Южной Америке. А во вторых, животное не принимает душ, а пытается очистится от мыла, которым его предварительно намылили."Движения очень странные. Крыса ведет себя так, как будто хочет от чего-то избавиться. Мыло на теле явно является проблемой для животного. Когда крысы чистят себя, они обычно используют язык и зубы", - сказал представитель высшего учебного заведения Туомас Айвело.