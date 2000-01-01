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США. Детям-трансгендерам впервые разрешили быть бойскаутами | Фото: Fort George G. Meade Public Affairs Office/Flickr31.01 17:47   MIGnews.com

США. Детям-трансгендерам впервые разрешили быть бойскаутами

Юношеская организация "Бойскауты Америки" объявила о том, что отныне начнет принимать в свои ряды всех, кто идентифицирует себя как мальчик — вне зависимости от биологического пола, сообщает Associated Press.

Отмечается, что прежде при записи на скаутские программы опирались на пол, указанный в свидетельстве о рождении ребенка. Теперь при вступлении трансгендерных родителям необходимо будет лишь указать этот факт в соответствующих документах.

"Такой подход уже недостаточен ввиду того, что общество и законы штата изменили интерпретацию гендерной идентичности", - поясняет директор "Бойскаутов Америки" Майкл Сербо.

Данное решение было принято на фоне недавнего инцидента в Секокусе, штат Нью-Джерси, где 8-летнего Джо Малдонадо выгнали из скаутского отряда после того, как воспитатели и родители узнали, что он трансгендер.
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