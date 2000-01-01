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Ученые рассказали, как часто нужно заниматься сексом | Фото: Thinkstock01.02 02:22   MIGnews.com

Ученые рассказали, как часто нужно заниматься сексом

Исследователи из Университета Торонто выяснили сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы сохранить крепкие отношения партнеров. Как выяснилось, пары должны предаваться любовным ласкам хотя бы один раз в неделю.

Прежде, чем подтвердить свою гипотезу ученые провели эксперимент с участием 25 тысяч человек в возрасте от 23 лет и старше.
Результаты показали, что, чем больше пара занимается сексом, тем она счастливее.

Во втором онлайн-исследовании приняли участие 355 человек и 2,4 тысячи супружеских пар, которые находились в браке более 10 лет. Данный опрос показал, что большинству пар необходим хотя бы один половой акт в неделю.

Ученые подчеркнули, что если влюбленные пары не занимаются сексом ежедневно, то не стоит расстраиваться, так как это порой создает излишнее напряжение в отношениях.
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