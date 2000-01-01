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01.02 01:38   MIGnews.com

СМИ узнали, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

Поклонники принца Уильяма хорошо знают, что супруг герцогини Кембриджской не носит свое обручальное кольцо. Журналисты выяснили, в чем же причина.
Оказывается, еще до свадьбы с герцогиней Кэтрин принц Уильям сообщил ей о том, что носить кольцо не будет. Причина тому проста: Уильям не любит любого рода ювелирные украшения, не сделал он исключения даже для супружеского символа любви.

Герцогиня Кембриджская в свою очередь носит аж три кольца: тонкое кольцо из валлийского золота, кольцо с помолвки с 18-каратным сапфиром, преподнесенное ей на помолвку, и кольцо из белого золота, подаренное Уильямом в знак благодарности после рождения их первенца принца Джорджа.

Примечательно, что его дед принц Эдинбургский Филипп, супруг королевы Елизаветы, тоже кольцо никогда не носил. Даже королеве не удалось уговорить Филиппа его надеть.

А вот принц Чарльз не против украшений. Кольцо он носил, пребывая в браке и с принцессой Дианой, и с нынешней своей женой герцогиней Камиллой. Правда, носит его Чарльз не на безымянном пальце, а на мизинце, пишет ТСН.
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