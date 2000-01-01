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Instagram 31.01 22:25   MIGnews.com

Ким Кардашьян нацепила платье, оголившее ее грудь

Ким Кардашьян тронулась умом и нацепила на себя прозрачное нечто, едва скрывающее голые грудь и соски. 36-летняя женщина без тени стеснения продемонстрировала все, что у нее в лифчике.

Светская львица появилась на публике в обтягивающем блестящем платье бордового цвета, но забыла надеть лифчик под сие одеяние. Грудь Кардашьян так и рвалась наружу. На ногах у девушки были босоножки, обвивающие всю ногу тонкими полосками.

Instagram

Снимок выложила не сама Ким, а ее фанаты. В последнее время после ограбления в Париже в октябре прошлого года Кардашьян замкнулась в себе и только последние несколько недель стала снова делиться с фанатами своими фото. А до пресловутого ограбления буквально каждый шаг Ким отображался в Инстаграм.
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