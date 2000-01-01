Ученые: Счастье помогает сжигать жир

Серотонин, известный как гормон счастья, способствует расщеплению жировой ткани, заявили ученые из США, пишет Политика Сегодня.
В ходе эксперимента с червями Caenorhabditis elegans, сигнальные молекулы которых схожи с человеческими, американские исследователи пытались выявить ген, связанный как с серотонином, так и с метаболизмом жиров. И такой ген был успешно найден, что доказало теорию о взаимосвязи похудения с выработкой у человека “гормона счастья”.
Ген FLP-7 выделяется в мозге человека при высоком уровне серотонина, после чего он начинает свое движение по кровеносным сосудам организма и запускает активный процесс сжигания жиров. К разочарованию многих желающих сбросить лишние килограммы на “серотониновой” диете, ученые заявили, что искусственным путем вводить серотонин в свой организм категорически запрещено.