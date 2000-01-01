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Полиция готова к новогоднему `хаосу` | Фото:30.12 15:33   MIGnews.com

Полиция отчиталась о подготовке к новогоднему "хаосу"

В понедельник, 30 декабря, полиция Израиля сообщила, что закончила подготовку к новогодним праздникам.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя правоохранительных органов.

"Сотрудники полиции и специальные патрульные подразделения, в том числе пограничная полиция, обеспечат порядок во время проведения мероприятий, запланированных в городах и в общественных местах", – сказано в заявлении.

Уточняется, что полицейских будут направлены на празднования, а "акцент будет сделан на поддержании общественного порядка". Особенно правоохранители будут следить за водителями, которые сели за руль в нетрезвом виде.


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