Полиция отчиталась о подготовке к новогоднему "хаосу"
В понедельник, 30 декабря, полиция Израиля сообщила, что закончила подготовку к новогодним праздникам.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя правоохранительных органов.
"Сотрудники полиции и специальные патрульные подразделения, в том числе пограничная полиция, обеспечат порядок во время проведения мероприятий, запланированных в городах и в общественных местах", – сказано в заявлении.
Уточняется, что полицейских будут направлены на празднования, а "акцент будет сделан на поддержании общественного порядка". Особенно правоохранители будут следить за водителями, которые сели за руль в нетрезвом виде.