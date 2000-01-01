30.12 15:33 MIGnews.com

Полиция отчиталась о подготовке к новогоднему "хаосу"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник, 30 декабря, полиция Израиля сообщила, что закончила подготовку к новогодним праздникам.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя правоохранительных органов."Сотрудники полиции и специальные патрульные подразделения, в том числе пограничная полиция, обеспечат порядок во время проведения мероприятий, запланированных в городах и в общественных местах", – сказано в заявлении.Уточняется, что полицейских будут направлены на празднования, а "акцент будет сделан на поддержании общественного порядка". Особенно правоохранители будут следить за водителями, которые сели за руль в нетрезвом виде.