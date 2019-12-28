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Чернышев показал годовалую дочь Заворотнюк | Фото:31.12 02:01   MIGnews.com

Чернышев показал годовалую дочь Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, появился в московском "Дворце спорта" на ледовом шоу Татьяны Навки с годовалой дочерью.

Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram

На опубликованном в сети видео Татьяна Навка объявляет, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого Чернышев взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. "Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент", – указано в описании видео.

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Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на премьере шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»❤ Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев, появился на льду с их годовалой дочерью на премьере ледового шоу в Москве. Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент. #петрчернышев #заворотнюк #видео #смешноевидео #видеоклипы #мемы #музыка #кино #шоубизнес #шоубиз #новости #новостизвезд #интересно #лайки #популярно #популярное #интересно

Допис, поширений Видео звезд, мемы! (@zvezdnoe_video)



К слову, накануне состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки, где Чернышев исполняет одну из главных ролей.


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