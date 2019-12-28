31.12 02:01 MIGnews.com

Чернышев показал годовалую дочь Заворотнюк

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Фигурист Петр Чернышев, муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, появился в московском "Дворце спорта" на ледовом шоу Татьяны Навки с годовалой дочерью.Соответствующее видео опубликовано в социальной сети InstagramНа опубликованном в сети видео Татьяна Навка объявляет, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого Чернышев взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. "Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент", – указано в описании видео.К слову, накануне состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки, где Чернышев исполняет одну из главных ролей.