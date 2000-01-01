Открыт первый в мире музей похмелья

В хорватской столице Загребе открыли музей, который собирает истории похмелья и реликвии пьяных вечеров.
"Первый в мире музей похмелья", по словам его создателей, пока воспроизводит только праздничную сторону попойки. Но они уверяют, что скоро покажут всю опасность, которая сопровождает чрезмерное употребление алкоголя.
"Музей рассказывает о некоторые ночи между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", - говорит 24-летний Рино Дубокович, который открыл музей в начале декабря со своей подругой Робертой Микелич.
Речь идет о "собирание в одном месте предметов, с которыми люди просыпались, и историй, которые сопровождают их", пишет CNN.
В то время как многие музеи по всему миру посвященные алкоголя, у двух молодых людей возникла идея места, посвященного пьянчужке. К открытию музея их побудила также история одного из их друзей, проснувшегося с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала.
В крошечном музее выставлены сувениры и реликвии, связанные с 25 историями похмелья.