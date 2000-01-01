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Причина смерти Джорджа Майкла до сих пор не ясна 31.12 05:28   MIGnews.com

Причина смерти Джорджа Майкла до сих пор не ясна

Следственные тесты будут проводиться, чтобы обнаружить, не стали ли наркотики причиной смерти Джорджа Майкла после того, как вскрытие оказалось "безрезультатным", как стало известно в пятницу, 30 декабря.

Полиция подтвердила, что дальнейшие тесты, которые, вероятно, включат отчет токсикологии , будет проведены, чтобы установить, что стало причиной внезапной смерти певца.

53-летний кумир миллионов скончался на Рождество. Ранее сообщалось, что он умер от сердечной недостаточности.

Но, в заявлении, опубликованном позже, сообщается, что дальнейшее следствие может занять "несколько недель", то есть причина смерти Джорджа Майкла до сих пор неизвестна.

Полиция добавила, что внезапная смерть до сих пор рассматривается как необъяснимая, но не вызывает подозрений.

Также сообщается, что у Джорджа Майкла будут 2 похорон в Новый год, чтобы позволить семье, друзьям и поклонникам оплакать его смерть.

Ходят слухи, что его близкий друг и коллега поп-звезда Элтон Джон может выступить на похоронах.

Джордж Майкл был найден мертвым на Рождество в своем доме в Геринга-на-Темзе, графство Оксфордшир.
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