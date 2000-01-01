31.12 06:31 MIGnews.com

США: Легализация марихуаны снизила число смертельных ДТП

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С легализацией медицинской марихуаны в разных штатах США наблюдается довольно необычная тенденция – ученые из Колумбийского университета пишут в журнале Journal of Law and Economics, что это снизило числа аварий на дорогах с летальным исходом.Проанализировав статистику смертельных ДТП со смертельным исходом по всей стране с 1985 по 2014 годы, исследователи выяснили, что в 28 штатах, где за это время легализовали каннабис для медицинского использования, таких трагедий стало на 11% меньше.Любопытно, что особенно заметное снижение числа смертельных ДТП (на 12%) произошло в возрастной группе от 25 до 44 лет – категории людей, которые употребляют марихуану особенно активно.Отмечая, что обнаруженная ими корреляция не обязательно означает наличие причинно-следственной связи, авторы исследования подчеркивая, что их открытие доказало, что легалайз жизнь людей опаснее не делает.