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instagram.com 30.12 23:25   MIGnews.com

Китайский ФК хотел купить Роналду за 300 млн. евро

Один из китайских футбольных клубов готов был приобрести форварда ФК "Реал" Криштиану Роналду 300 млн. евро. Об этом рассказал агент футболиста Жорже Мендеш.

Китайские клубы незадолго до открытия трансферного окна уже сделали несколько громких приобретений, подписав Карлоса Тевеса и Оскара. Разумеется, что не могли китайцы обойти стороной фигуру Криштиану Роналду.

"Один китайский клуб предлагал Реалу 300 млн. евро за Роналду", — цитирует Мендеша издание AS.

При этом лично Роналду китайцы готовы были платить более 100 млн. евро в год зарплаты, однако португалец отказался, заявив, что "Реал – клуб всей его жизни".
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