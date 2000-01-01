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`Принцессу Лею` похоронят вместе с ее матерью | Фото: Gage Skidmore/Flickr30.12 12:57   MIGnews.com

"Принцессу Лею" похоронят вместе с ее матерью

Похоронная церемония скончавшихся голливудских актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс пройдет открытой и совместной. Об этом со ссылкой на Тодда Фишера, сын Рейнольдс, сообщает телеканал ABC News. По его словам, дата и место похорон пока неизвестны.

"Думаю, она хотела быть с ней. Я не шучу, когда говорю, что она ушла, чтобы быть с ней, и я счастлив этому. Это единственное, из-за чего я счастлив", – заявил Тодд Фишер.

Напомним, Кэрри Фишер скончалась во вторник, 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. А буквально через день после смерти актрисы, 28 декабря, умерла ее мать, знаменитая актриса кино, певица Дебби Рейнольдс.
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