"Принцессу Лею" похоронят вместе с ее матерью

Похоронная церемония скончавшихся голливудских актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс пройдет открытой и совместной. Об этом со ссылкой на Тодда Фишера, сын Рейнольдс, сообщает телеканал ABC News. По его словам, дата и место похорон пока неизвестны.
"Думаю, она хотела быть с ней. Я не шучу, когда говорю, что она ушла, чтобы быть с ней, и я счастлив этому. Это единственное, из-за чего я счастлив", – заявил Тодд Фишер.
Напомним, Кэрри Фишер скончалась во вторник, 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. А буквально через день после смерти актрисы, 28 декабря, умерла ее мать, знаменитая актриса кино, певица Дебби Рейнольдс.