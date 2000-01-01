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Международная сеть бутиков закрывается в Израиле | Фото: Mike Mozart/Flickr30.12 10:29   MIGnews.com

Международная сеть бутиков закрывается в Израиле

Представители международной компании Zara Group Israel сообщили о закрытии в Израиле сети магазинов модной одежды Gap. Семь магазинов сети будут закрыты в течение 2017 года.

Как пишет израильское бизнес-издание Globes, соответствующее заявление было сделано29 декабря компанией Gottex Brands, которая руководит франшизой Zara Group Israel в Еврейском государстве.

Причиной такого решения стала, как можно было бы подумать в свете последних тенденций, не поддержка антиизраильских бойкотов или поддержка палестинцев, а довольно банальная причина - недостаточная популярность бренда в стране. Отмечается, что свои печальным финалом в Израиле Gap обязан достаточно высоким ценам на одежду в своих магазинах.

Как уже отмечалось, на сегодняшний день в Израиле открыты 7 бутиков Gap, в таких города, как Иерусалим, Тель-Авив, Раанана и Герцлия.
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