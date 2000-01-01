Приключения Xiaomi Redmi 3S в России

Благодаря компании Xiaomi россияне с невысоким достатком получили возможность покупать действительно классные смартфоны. Xiaomi Redmi 3S — стильный, мощный и функциональный гаджет, продающийся по невероятно низкой цене!
На момент написания статьи Xiaomi Redmi 3S имел на сайте сравнения цен MagaZilla 64 отзыва. Среди них лишь один негативный и четыре нейтральных. Сразу 10 пользователей назвали этот аппарат хорошим, а 49 — великолепным. Общее соотношение положительных и отрицательных мнений — 59:5. Такие цифры поражают: очень трудно найти телефон, который бы так восторженно воспринимался публикой. Xiaomi просто предложила за определенную сумму столько, сколько не предлагает больше никто!
Начнем с того, что телефон Xiaomi Redmi 3S имеет весьма солидный дизайн и оснащен полностью металлическим корпусом. У этого телефона прекрасный пятидюймовый экран с яркой и сочной картинкой, на котором приятно играть, смотреть фото и видео. Яркость подсветки смартфон самостоятельно адаптирует под уровень освещения.
Гаджет работает на базе восьмиядерного чипа Snapdragon 430 и имеет целых 2 ГБ оперативной памяти (а есть и модификация на 3 ГБ): такая мощная связка позволяет играть даже в требовательные игры с «тяжелой» графикой, включая World of Tanks Blitz, FIFA 16 и Asphalt 8. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 42 500 баллов.
Redmi 3S получил качественные камеры с разрешением 13 Мп и 5 Мп, оборудованные быстрым автофокусом и умеющие делать классные снимки в любых условиях. У аппарата достойный объем «родной» памяти (16 или 32 ГБ, в зависимости от модификации), но вы можете установить в него и карту объемом до 128 ГБ.
Инженеры Xiaomi оснастили свое детище даже сканером отпечатка пальца, который в линейках других производителей встречается только в топовых моделях! Также девайс имеет модули 3G и 4G, ИК-порт для управления домашней техникой, гироскоп, громкий динамик, красивый и функциональный интерфейс MIUI, кучу полезных предустановленных приложений. Вишенкой на торте выступает аккумулятор емкостью 4000 мАч, делающий Redmi 3S одним из самых долгоиграющих смартфонов на рынке.
Сколько стоит все это великолепие? С помощью прайс-агрегатора MagaZilla (www.magazilla.ru) мы выяснили, что цена Xiaomi Redmi 3S в российских интернет-магазинах стартует с 8 900 руб. (по состоянию на декабрь 2016 года).