Тренажерный зал в одном агрегате.

Завоевав всемирное признание в качестве производителя спортивной обуви, компания Adidas принялась постепенно расширять ассортимент продукции, завоевывая новые ниши рынка. В 50-х годах прошлого века под маркой Adidas начала выпускаться одежда, в 60-х — футбольные мячи. Сегодня же, спустя более чем 60 лет с начала диверсификации, в линейке бренда представлены даже универсальные тренажеры — силовые станции.
Силовыми станциями (или фитнес-станциями) называют многофункциональные тренажеры, направленные на развитие разных групп мышц. Они станут отличным выбором для людей, желающих поддерживать свое тело в форме, но не имеющих свободного времени на посещение спортзала. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор самой популярной силовой станции Adidas на сайте сравнения цен E-Katalog — модели ADBE-10250.
Фитнес-станция ADBE-10250 способна заменить, как минимум, шесть обычных тренажеров! Она позволяет выполнять в домашних условиях следующие упражнения.
Вертикальная тяга. В зависимости от хвата, при вертикальной тяге могут задействоваться плечи, разные мышцы рук, груди и спины. Предельная нагрузка при выполнении вертикальной тяги на тренажере Adidas ADBE-10250 достигает 95 кг.
Горизонтальная тяга (гребная тяга). Упражнение для развития низа спины и задних дельт. Нагрузка — до 95 кг.
Сгибания/разгибания ног. Упражнения для укрепления суставов, проработки и рельефной прорисовки мышц бедра. Нагрузка — до 98 кг.
Жим от груди. Самое эффективное упражнение для развития грудных мышц. Нагрузка — до 133 кг.
Баттерфляй (бабочка). Еще один способ накачать грудь. Нагрузка — до 47 кг.
Упражнения на бицепс. Многофункциональный тренажер оснащается даже скамьей Скотта, упрощающей проработку бицепса.
Размер 1,83 × 1,05 × 2,12 м позволяет установить фитнес-станцию Adidas ADBE-10250 прямо в квартире. Вместе со стеком она весит 177 кг.
Перейдя в каталог Adidas на E-Katalog, можно увидеть, что минимальная цена тренажера Adidas ADBE-10250 в интернет-магазинах России составляет около 70 000 руб. (по состоянию на декабрь 2016 года).