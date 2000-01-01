Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Автобусное сообщение в Шаббат расширили на вторые выходные | Фото:30.11 09:13   MIGnews.com

Автобусное сообщение в Шаббат расширили на вторые выходные

Тель-Авив и близлежащие города расширили систему бесплатного общественного транспорта в Шаббат.

На соответствующие меры пошли из-за высокого спроса, передает Haaretz.

Так, в минувшие выходные более 10 тысяч человек воспользовались шестью линиями бесплатного транспорта, совершив в общей сложности около 300 поездок в пятницу и субботу через Тель-Авив, Гиватаим, Рамат ха-Шарон и Кирьят-Оно.

Уточняется, что на эти выходные транспортная служба увеличила частоту рейсов. По некоторым направлениям автобусы впредь будут ездить три-четыре раза в час вместо двух, как это было в прошлые выходные. Некоторые маршрутки также были заменены большими автобусами.

В последствии планируется расширить маршрут в Рамат ха-Шарон и Кирьят-Оно до квартала Атиква в Тель-Авиве. Рамат-Гана все еще отказывается запускать бесплатный общественный транспорт по выходным.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:28
Атака в Лондоне: нападавший оказался осужденным террористом
10:03
Президент Суринама признан виновным в политических убийствах
09:40
Погода в Израиле: тепло и без осадков
08:50
Иракцы подожгли консульство Ирана
08:29
НАТО: оборонные затраты стремительно растут
08:02
Подсчитаны расходы израильтян в "Черную пятницу"
07:40
Мэру норвежской коммуны помешала звезда Давида: не вписалась
07:15
Названы продукты, вызывающие головную боль
06:55
ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям террористов
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:10
Венгров жестко высмеяли из-за гей-скандала с Евровидением  
06:05
Ракетный обстрел Израиля попал на видео
05:00
Тони Старк появится в новом фильме Marvel
03:52
Шоураннер опроверг информацию о закрытии "Симпсонов"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus