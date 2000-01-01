30.11 09:13 MIGnews.com

Автобусное сообщение в Шаббат расширили на вторые выходные

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Тель-Авив и близлежащие города расширили систему бесплатного общественного транспорта в Шаббат.На соответствующие меры пошли из-за высокого спроса, передает Haaretz.Так, в минувшие выходные более 10 тысяч человек воспользовались шестью линиями бесплатного транспорта, совершив в общей сложности около 300 поездок в пятницу и субботу через Тель-Авив, Гиватаим, Рамат ха-Шарон и Кирьят-Оно.Уточняется, что на эти выходные транспортная служба увеличила частоту рейсов. По некоторым направлениям автобусы впредь будут ездить три-четыре раза в час вместо двух, как это было в прошлые выходные. Некоторые маршрутки также были заменены большими автобусами.В последствии планируется расширить маршрут в Рамат ха-Шарон и Кирьят-Оно до квартала Атиква в Тель-Авиве. Рамат-Гана все еще отказывается запускать бесплатный общественный транспорт по выходным.