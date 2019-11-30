01.12 01:59 MIGnews.com

Вещи мертвой Началовой превратили в экспонаты

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Мать покойной российской певицы Юлии Началовой отдала некоторые сценические наряды дочери историку моды Александру Васильеву.Об этом он лично написал в своем Instagram-аккаунте, показав одно из платьев звезды."Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами – платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране", – написал Васильев.По его словам, сценические наряды Началовой передала в мой Фонд ее мать, Таисия Николаевна Началова, за что историк моды "безмерно благодарен".