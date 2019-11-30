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Вещи мертвой Началовой превратили в экспонаты | Фото:01.12 01:59   MIGnews.com

Вещи мертвой Началовой превратили в экспонаты

Мать покойной российской певицы Юлии Началовой отдала некоторые сценические наряды дочери историку моды Александру Васильеву.

Об этом он лично написал в своем Instagram-аккаунте, показав одно из платьев звезды.

"Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами – платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране", – написал Васильев.

По его словам, сценические наряды Началовой передала в мой Фонд ее мать, Таисия Николаевна Началова, за что историк моды "безмерно благодарен".

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Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами - платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова @taisianachalova, за что я безмерно благодарен. #юлияначалова #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict

Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)




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