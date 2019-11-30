Вещи мертвой Началовой превратили в экспонаты

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Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами - платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова @taisianachalova, за что я безмерно благодарен. #юлияначалова #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict